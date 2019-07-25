"الصحة العالمية" تشيد بجهود رواندا فى التأهب لوباء الإيبولا المتفشى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس ادهانوم" بالجهود الرواندية فى التأهب لوباء إيبولا المتفشى بجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، مؤكدًا أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة لوباء الإيبولا فى البلاد حتى الآن .
وقال "ادهانوم" - فى بيان للمنظمة اليوم الخميس "إن رواندا كانت استباقية وشاركت فى التأهب لفيروس إيبولا على جميع المستويات منذ إعلان تفشى المرض قبل عام تقريبًا فى الكونغو"، مشيدًا بالإجراءات المتخذة فى رواندا حتى الآن.
ابيولا
وحذر من انتشار وباء الإيبولا إلى البلدان المجاورة نتيجة لارتفاع مستويات تنقل الأشخاص بين البلدين، داعيًا المجتمع الدولى إلى دعم الجهود الحالية، لمواجهة الوباء ومواصلة العمل بشكل حاسم.
وأشار إلى أن عمليات الكشف عن أعراض إيبولا فى نقاط الدخول بين الكونغو ورواندا مستمرة منذ بداية تفشى المرض، موضحًا أنه تم تعزيز هذه الجهود منذ ظهور حالة فى مدينة جوما الكونغولية، خاصة وأن عشرات الآلاف يعبرون الحدود من جوما إلى مدينة "جيسيني" الرواندية يوميًا.
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