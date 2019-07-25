شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على أول علاج لحالات هبوط السكر الحاد فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على مسحوق “Baqsimi” للأنف يحتوى على المادة الفعالة "جلوكاجون" ، وهو أول علاج معتمد لعلاج حالات نقص سكر الدم الحاد.

ويحدث نقص السكر في الدم الحاد عندما تنخفض مستويات السكر في دم المريض إلى المستوى الذي يصبح فيه مشوشًا أو فاقدًا للوعي أو يعاني من أعراض أخرى تتطلب مساعدة من شخص آخر للعلاج.

عادة ، يحدث نقص السكر في الدم الحاد في مرضى السكري الذين يستخدمون علاج الأنسولين.

وتمت الموافقة على “Baqsimi” لعلاج نقص السكر في الدم الشديد في المرضى الذين يعانون من مرض السكري الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وما فوق، والأشخاص المصابون بداء السكري معرضون لخطر انخفاض مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.

قالت "جانيت وودكوك" دكتوراه في الطب، ومديرة مركز “FDA” لتقييم وبحوث الأدوية : "يوجد العديد من المنتجات في السوق لمن يحتاجون إلى الأنسولين، ولكن حتى الآن، كان يتعين علاج الأشخاص الذين يعانون من نوبة انخفاض السكر في الدم بشكل حاد عن طريق الحقن بـ "الجلوكاجون" الذي يجب خلطه أولاً في عملية متعددة الخطوات".

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وأضافت "وودكوك": "هذه الطريقة الجديدة لإدارة الجلوكاجون قد تبسط العملية، والتي يمكن أن تكون سريعة، خاصة وأن المريض قد فقد وعيه أو قد يكون مصابًا بنوبة، في تلك الحالات، نريد أن تكون العملية التي تتعامل مع الشخص المصاب بسيطة قدر الإمكان".

ومسحوق “Baqsimi” يزيد من مستويات السكر في الدم في الجسم عن طريق تحفيز الكبد لإطلاق الجلوكوز المخزن في مجرى الدم. له تأثير معاكس للأنسولين الذي يخفض مستويات السكر في الدم.

وردود الفعل السلبية الأكثر شيوعًا المرتبطة بـ “Baqsimi” هي الغثيان والقيء والصداع وتهيج الجهاز التنفسي العلوي والعينين المائيين واحمرار العينين والحكة.

وتتشابه الآثار الجانبية للقبسيمي مع الجلوكاجون عن طريق الحقن ، مع إضافة أعراض الأنف والأعراض المرتبطة بالعين، مثل العيون المائية واحتقان الأنف ، بسبب طريقة تناول الدواء.