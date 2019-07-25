شكرا لقرائتكم دراسة سويدية: هشاشة العظام تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كثيراً ما يتخوف المصابون بهشاشة العظام من ممارسة أي تمارين رياضية، خوفاً من تعرضهم لكسور لا تجبر. لكن في المقابل، فإن قلة الحركة ستتسبب في زيادة بالوزن وتراكم الدهون.

وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة لوند السويدية عن أن المصابين بهشاشة العظام أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون نحو 500 ألف شخص يعيشون في السويد، تتراوح أعمارهم بين الـ45 والـ84 عاماً، راقبوهم على مدى 10 أعوام. وتتنوع إصابتهم بهشاشة العظام بين التهاب في مفاصل الركبة أو الورك أو الرسغ.

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ولأن التهاب المفاصل المرافق لهشاشة العظام والذي يصيب المسنين بصورة خاصة يسبب الألم، ربط الباحثون في الدراسة بين ألم المفاصل وصعوبة ممارسة النشاط البدني، ما يؤدي إلى إصابتهم بزيادة في الوزن التي تقود غالباً إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، ويفوق عدد الوفيات الناجمة عنها عدد الوفيات الناجمة عن أي أسباب أخرى.

وتعد هشاشة العظام الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل وتتسبب بآلام شديدة وتورم في المفاصل والغضاريف، ويظهر تأثيرها على وجه الخصوص في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري.