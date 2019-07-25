شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى.. تناول القهوة بكميات كبيرة خلال فترة الحمل يؤثر عل كبد طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مجلة "Newsweek" من شرب القهوة أثناء الحمل، لأن هذا سيؤدى إلى إلحاق الضرر بحياة الأجنة، موضحة أن النساء الحوامل اللاتى يستهلكن الكثير من الكافيين، يمكن أن يخاطرن بإلحاق الضرر بكبد الرضيع، حسب العلماء الذين أجروا دراسة على الفئران.



القهوة و الحمل

اكتشف مؤلفو دراسة نشرت فى مجلة الغدد الصماء أن استهلاك الكافيين، وجد أنه يعطل نمو الكبد، قبل الولادة، وبعدها، قد يكون هذا لأن أطفال الفئران المعرضين للكافيين يخفض لديهم مستويات هرمون الكبد، ويزيد من مستويات هرمون التوتر "كورتيكوستيرويد" عند ولادتهم.

يعتقد العلماء أن هذا يمكن أن يؤدى إلى مرض الكبد الدهنى غير الكحولى، فى وقت متأخر فى الحياة.



القهوة

وأضافت المجلة، أعطى العلماء الفئران الحوامل جرعة من الكافيين، تعادل ما بين 2-3 فناجين من القهوة، أو جرعة واحدة من 6 إلى 9 فناجين من القهوة، فحص الفريق وظائف الكبد، ومستويات هرمون أطفال الفئران.

وقالت المجلة يبدو أن ما يعادل كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة، يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهنى لدى الفئران، فى وقت لاحق من العمر من خلال التأثير على هرمونات النمو.

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أوضح ينكسيان وين "Yinxian Wen "، المؤلف المشارك للدراسة فى جامعة ووهان فى الصين، أن الآليات التعويضية، بدأت بعد الولادة تسرع النمو، وتستعيد وظائف الكبد الطبيعية.

وقالت وين "عملنا يوحي بأن الكافيين قبل الولادة ليس جيدًا للأطفال، وعلى الرغم من أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى تأكيد لدى الناس، إلا أننى أوصى النساء بتجنب الكافيين أثناء الحمل".



الطفل يتعرض لمخاطر عند شرب القهوة بكثرة اثناء الحمل

وتقول الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، إن الأدلة تشير إلى أنه من الآمن للمرأة استهلاك 200 مم أو أقل من الكافيين في اليوم، أى حوالي 2 كوب من القهوة الفورية.



احذرى تناول القهوة خلال الحمل

وقال لينج وي تشن، من كلية الصحة العامة في جامعة كوليدج في دبلن، الذي درس أيضًا آثار تعاطي الكافيين أثناء الحمل، لكنه لم يشارك في هذه الدراسة، لمجلة نيوزويك: إن البحث كان محدودًا، لأن الفريق تابع فقط مجموعة الفئران الحامل التي أعطيت جرعة عالية جدًا من الكافيين، مضيفا أنه بالنظر إلى المبادئ التوجيهية الحالية لتوصية الكافيين للحمل البشري، ربما سيكون من المفيد أكثر ،معرفة ما إذا كانت جرعة منخفضة إلى متوسطة من التعرض للكافيين قبل الولادة تؤدي أيضًا إلى حدوث تشوهات،أو تغيرات مماثلة خلال فترة ما بعد الولادة.



اشياء لا تعلمها عن الحمل

من جانبها قالت آن ليز برانتسايتر، عالمة كبيرة في المعهد النرويجي للصحة العامة، التي عملت على العديد من الدراسات الوبائية حول التعرض للكافيين قبل الولادة، والنتائج الصحية لدى الأطفال، "هذا البحث هو مساهمة قيمة للمعرفة الحالية، ويضيف الدعم إلى توصيات للحد من أو تجنب الكافيين في الحمل.

واستطردت تضيف الدراسة أدلة داعمة على التوصية للحد من تناول الكافيين، أو تجنبه خلال فترة الحمل، ويشمل ذلك القهوة، والشاى، والمشروبات المحتوية على الكافيين، والمكملات الغذائية التي تحتوي على الكافيين، والكافيين الموجود أيضًا في الشوكولاتة، لكن بكمية صغيرة، والكافيين الموجود فى الشاي الأخضر، وشاي الأعشاب، والذى يحتوى على كمية صغيرة، أو لا يحتوي على الكافيين.