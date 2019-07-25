كيف أعرف طفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 01:34 مساءً - هل أنت حقا تعرفين طفلك؟ هل دخلت عالمه وفكره؟ قد تعرفين لعبته المفضلة والطعام الذي لا يحب تناوله واسم صديقه المقرّب ولكن عالم الطفل أوسع وأعمق بكثير، خياله الكبير وأسلوب تفكيره الداخلي يتشكّل تدريجيا ويرسم شخصيته المستقبلية ويحدد اتجاهاته. فكيف بإمكانك الدخول إلى هذا العالم؟

هنالك أسئلة بسيطة وطريفة اطرحيها على طفلك عندما تكونان معا في عطلة نهاية الأسبوع أو في الجلسات العائلية واستمعي له، قد تدهشك الإجابة ولكنها ستفصح عن خلجاته وتلفت انتباهك لأمور قد لم تنتبهي لها من قبل.

جرّبي هذه الأمثلة من الأسئلة:

- لو كان بإمكانك تغير اسمك فما الاسم الذي ستختاره ولماذا؟

- لو لديك مبلغ كبير من المال ولنقول مليون وعليك أن تصرفه في أسبوع واحد فما ستشتري وكيف تصرفه؟

- كيف تظهر للناس بأنك تحبهم وترعاهم؟

- كيف تعرف بأن الشخص يحبك؟

- ما المكان الذي تحب السفر اليه يوماً ما؟

- إن كان بإمكانك تغير شيء واحد في هذه العائلة فما سيكون؟

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- إن كنت تستطيع تغير شي واحد بحياتك، فما هو؟

- ما هي أفضل قصة قرأتها أو كتاب قرأته؟

- لو كان بإمكانك تناول الغداء في الخارج مع شخص واحد فقط، فمن سيكون؟

- لو كان بإمكانك العيش بجزيرة خاصة بمفردك وتستطيع اخذ 5 حاجيات فقط، فما الذي ستأخذه معك؟

- كيف تصف البيت الذي تود العيش فيه عندما تكبر؟

- أي سيارة تحب أن تختار ولماذا؟

- ما الذي تتمنى أن تغيره في هذا العالم؟