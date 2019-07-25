أنت ومولودك في أول 24 ساعد بعد الولادة!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 01:34 مساءً - إن كانت هذه تجربتك الأولى في الحمل، فتطلعك للولادة سيحمل الكثير من الأفكار والتساؤلات وكذلك التوقعات، واغلب هذه الهواجس تكون نحو اليوم الأول من الولادة أو أول 24 ساعة. فما الذي تتوقعينه في هذه الفترة؟

بعض التوقعات لتجيب على أسئلتك وتخفف من قلقك:

- شعورك جسديا قد يعتمد على نوع ولادتك. فالولادة حتما عملية مشحونة وتحمل معها كم كبير من المشاعر، قد تشعرين بالتعب الشديد، الأعجاب، الغبطة، والتعب سيكون عاطفيا أيضا وكل هذا طبيعي جدا.

- النزيف سيكون مشابها لنزيف الدورة الشهرية عندما تكون غزيرة، وقد ينزل مع النزيف بعض الكتل وهي عبارة عن تجلطات. عملية النزيف هذه قد تستمر لعدة أسابيع.

- آلام البطن وهي أيضا مشابه للآلام الدورة الشهرية.

- سيبدأ الثديان بإنتاج مادة تعرف بالكولوستروم وهي ما قبل إدرار الحليب والمفيدة جدا بتغذية طفلك منذ اللحظة الأولى من الولادة.

- قد تجدين صعوبة في التبرز وقد تعانين من الإمساك.

Advertisements

- مولودك سيحصل على عدة اختبارات من الفريق الطبي للتأكد من سلامة صحته.

- إن قررت رضاعة طفلك رضاعة طبيعية فتوقعي أن تقومي بهذه العملية كل ساعتين أو ثلاثة.

- مولودك سيتبرز مواد غامقة اللون قريبة للون الأسود ولزجة ولكنها ستتغير في الأيام القادمة عندما يبدأ بالرضاعة.

- قد يكون مولودك هادئا ونائما أغلب الوقت خلال الأربعة وعشرين ساعة هذه أو قد يصرخ باكيا وهذا بسبب الجوع، التعب أو الشعور بالبرودة أو الحرارة.