صحة ورشاقة

نصائح أساسية لتحسين صحتك وصحة أسرتك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/21
  • 2/21
  • 3/21
  • 4/21
  • 5/21
  • 6/21
  • 7/21
  • 8/21
  • 9/21
  • 10/21
  • 11/21
  • 12/21
  • 13/21
  • 14/21
  • 15/21
  • 16/21
  • 17/21
  • 18/21
  • 19/21
  • 20/21
  • 21/21

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 01:34 مساءً - في الاتي نقدم لك اهم الطرق الأساسية لتكوني أنت وأسرتك في صحة جيدة. لكسب صحة جيدة أتباع هذا النظام.. ..

 

بعض النصائح لصحة جيدة:

macro shot of vegetable lot

- اختاري الطعام الصحي.

group of women doing yoga

- مارسي التمارين التي تزيد من معدل نبض القلب يوميا.

Salmon, Dish, Food, Meal, Fish, Seafood, Plate

- قللي من تناول الملح.

Sugar, Cinnamon, Cinnamon Sugar, Sweet, Delicious

- استبدلي السكر الأبيض بالبني الغير مكرر.

Breakfast, Orange Juice, Bread, Whole Wheat

- استبدلي الرز والخبز الأبيض بالأسمر

Prawn, Seafood, Shrimps, Asian, Culinary, Food

- أكثري من تناول الأسماك.

assorted medication pills

المكملات الغذائية والفيتامينات أضيفيها إلى برنامجك اليومي.

- ابتعدي عن الأدوية ومسكنات الألم إلا للضرورة.

Pretty Woman, Young, Female, Lifestyle, Healthy, Summer

- أشعة الشمس تمدك بالطاقة فعرضي نفسك لها يوميا لمدة 20 دقيقة.

- استخدمي واقي الشمس.

man and woman in black tops jogging at bridge under clear skies

- مارسي المشي يوميا لمدة ساعة.

3 women sitting on bench near the flowers

- اضحكي ولا تكثري التفكير بالمشاكل والهموم.

Advertisements

person standing on white digital bathroom scale

- تجنبي الوزن الزائد وان أردت إنقاص وزنك فقومي بانقاصه تدريجياً.

Cuisine, Food, Italian, Antipasti, Dinner, Lunch

- تناولي طعامك ببطء.

- توقفي عن تناول الطعام بعد أن تصلي للشبع بمعدل 80%

Smoothie, Juice, Drink, Food, Vegetarian, Vegan

- اغسلي الفواكه والخضر جيدا قبل تناولها.

man and woman lying on hammock

- سامحي وتجنبي الغضب.

Girl Lying Down, Girl In The Park, Beautiful Woman

- استبدلي الذهاب للمولات والأماكن المغلقة بزيارة الأماكن ذات الطبيعة النقية.

- قللي من الضغوطات اليومية بالإعداد المسبق لها كالقيام ببعض المهمات وتنظيم جدول الطعام الأسبوعي.

woman on hammock near to river

- استمعي لجسدك إن كان يطلب منك الراحة.

Woman, Beauty, Face, Girl, Model, Milk Bath, Skincare

- النظافة كالاستحمام اليومي وغسل الأسنان أساسية لنظامك الصحي.

- اغسلي يديك باستمرار

person holding amber glass bottle

- الزيوت العطرية الطبيعية تساعد على الاسترخاء والراحة فاعتمديها.

People, Woman, Sleep

- ابتعدي عن هاتفك بحوالي ساعة قبل النوم.

- لا تهملي الساعات الكافية من النوم.

- اخلدي للنوم قبل منتصف الليل.

1tbwn_3_174.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح أساسية لتحسين صحتك وصحة أسرتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا