نصائح أساسية لتحسين صحتك وصحة أسرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 01:34 مساءً - في الاتي نقدم لك اهم الطرق الأساسية لتكوني أنت وأسرتك في صحة جيدة. لكسب صحة جيدة أتباع هذا النظام.. .. بعض النصائح لصحة جيدة: - اختاري الطعام الصحي. - مارسي التمارين الرياضية التي تزيد من معدل نبض القلب يوميا. - قللي من تناول الملح. - استبدلي السكر الأبيض بالبني الغير مكرر. - استبدلي الرز والخبز الأبيض بالأسمر - أكثري من تناول الأسماك. المكملات الغذائية والفيتامينات أضيفيها إلى برنامجك اليومي. - ابتعدي عن الأدوية ومسكنات الألم إلا للضرورة. - أشعة الشمس تمدك بالطاقة فعرضي نفسك لها يوميا لمدة 20 دقيقة. - استخدمي واقي الشمس. - مارسي المشي يوميا لمدة ساعة. - اضحكي ولا تكثري التفكير بالمشاكل والهموم. Advertisements - تجنبي الوزن الزائد وان أردت إنقاص وزنك فقومي بانقاصه تدريجياً. - تناولي طعامك ببطء. - توقفي عن تناول الطعام بعد أن تصلي للشبع بمعدل 80% - اغسلي الفواكه والخضر جيدا قبل تناولها. - سامحي وتجنبي الغضب. - استبدلي الذهاب للمولات والأماكن المغلقة بزيارة الأماكن ذات الطبيعة النقية. - قللي من الضغوطات اليومية بالإعداد المسبق لها كالقيام ببعض المهمات وتنظيم جدول الطعام الأسبوعي. - استمعي لجسدك إن كان يطلب منك الراحة. - النظافة كالاستحمام اليومي وغسل الأسنان أساسية لنظامك الصحي. - اغسلي يديك باستمرار - الزيوت العطرية الطبيعية تساعد على الاسترخاء والراحة فاعتمديها. - ابتعدي عن هاتفك بحوالي ساعة قبل النوم. - لا تهملي الساعات الكافية من النوم. - اخلدي للنوم قبل منتصف الليل.

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