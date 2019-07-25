دراسة تحذّر من وقوع 29 حالة طلاق يوميًا فى الكويت والحكومة تتحرّك

كشفت إحصائية حديثة صادرة من وزارة العدل الكويتية، أن عدد حالات الزواج من الخارج في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 73حالة. واوضحت الإحصائية عليها أن عدد حالات طلاق “الخلع” بلغت في الفترة نفسها 308 حالات.

وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، اوضحت الاحصائية أن عدد حالات الزواج بلغت 4807 حالات، في حين بلغت حالات الطلاق 2695 حالة ممن تزوجوا في اعوام مختلفة بمعدل 29 حالة طلاق يوميًا. الى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة العدل أن أكثر فئة في المجتمع اقبالًا على الطلاق هي فئة الجامعيين، واقلها حملة الشهادة المتوسطة.

وحذرت من انتشار الطلاق في المجتمع، معلنة عن تحرك حكومي قريب لردع هذه الظاهرة، وسيجري تشكيل لجنة حكومية مشتركة قريبًا تضم وزارات العدل والتربية والاوقاف والاعلام، إضافة إلى جامعة الكويت وجمعيات نفع عام، وستوضع خطة وتوصيات وآلية من شأنها ان تثمر في تقليل معدلات الطلاق بشكل فعال.

ولفتت المصادر إلى ان من ابرز الآليات التي تسعى اليها اللجنة هو تفعيل دور مراكز اصلاح ذات البين وتفعيل الدورات التي تعطى للمتزوجين قبل الزواج والقاء المحاضرات والدروس في الجامعات والمدارس وارسال العديد من الرسائل لتوعية الطلبة بمخاطر الطلاق وتبعاته على الابناء والازواج. وقالت المصادر إن مساجد البلاد ستخصص العديد من الخطب والوعظ للحد من الظاهرة، اضافة الى بث حملات اعلامية تكشف خطورة هذه الظاهرة.

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