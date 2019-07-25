كل ما تريد معرفته عن سرطان العظام الذى تسبب فى وفاة فاروق الفيشاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فجر اليوم، الفنان الكبير فاروق الفيشاوى بعد صراع قصير مع مرض سرطان العظام الذى أعلن عن إصابته أواخر العام الماضى، ونعرض فى التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن سرطان العظام.

الفنان فاروق الفيشاوى ما هو سرطان العظام

ما هو سرطان العظام يصنف سرطان العظام على أنه ورم خبيث فى العظم يدمر النسيج العظمى السليم. يبدأ سرطان العظام وفقا لتقرير موقع الجمعية الأمريكية للسرطان "cancer" فى الخلايا التى تشكل العظام، ويبدأ عندما تبدأ الخلايا فى النمو خارج نطاق السيطرة، ويمكن أن تصبح الخلايا الموجودة فى أى جزء من الجسم تقريباً مسرطنة، ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. سرطان العظام

سرطان العظام ينقسم سرطان العظام إلى سرطان العظام الأولى والثانوى: يتشكل سرطان العظام الأساسى فى خلايا العظام ويبدأ سرطان العظام الثانوى فى مكان آخر، وينتشر فى النهاية بالعظام.

سرطان العظام مراحل سرطان العظام

مراحل سرطان العظام يعتمد سرطان العظام على مدى تقدمه: المرحلة 1: لم ينتشر السرطان من العظام " السرطان ليس عدوانى" . المرحلة 2: هو نفس المرحلة 1 ولكنه أكثر عدوانية. Advertisements المرحلة 3: توجد الأورام في مكانين على الأقل في نفس العظم. المرحلة 4: انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وفاة الفنان فاروق الفيشاوى أسباب الإصابة بسرطان العظام

أسباب الإصابة بسرطان العظام في حين أن الأطباء غير متأكدين أو من الأسباب الدقيقة، فإن المرضى الذين يعانون من الأمراض الالتهابية طويلة الأجل، مثل مرض باجيت معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بسرطان العظام في وقت لاحق من الحياة. قد تكون المجموعات التالية من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان العظام: الأطفال أو الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 سنة.

الأشخاص الذين تلقوا العلاج الإشعاعى.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مرض باجيت.

وجود تاريخ وراثى من سرطان العظام.

الأفراد المصابين بالورم الأرومى الشبكى الوراثى، وهو نوع من سرطان العين الذى يصيب الأطفال الصغار جدًا.

اعراض سرطان العظام أعراض سرطان العظام

أعراض سرطان العظام يعانى المريض فى البداية من ألم في المنطقة المصابة، وبمرور الوقت، يزداد الألم سوءًا ومستمرًا، وفى بعض الحالات يكون الألم خفيًا، وعادةً ما يكون ألم سرطان العظام عميقًا ومزعجًا وله طابع دائم، وقد تشمل الأعراض الأخرى: تورم في المنطقة المصابة.

ضعف العظام مما أدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بالكسور.

فقدان الوزن غير المقصود.

وجود كتلة في المنطقة المصابة.

على الرغم من أن المريض أقل شيوعًا، فقد يعاني أيضًا من الحمى والقشعريرة والتعرق الليلى.

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