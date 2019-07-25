تناول الأسماك 3 مرات أسبوعيا يحد من سرطان الأمعاء

تناول الأسماك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

كشفت دراسة علمية حديثة للوكالة الدولية لأبحاث السرطان عن أن تناول 3 وجبات من السمك أسبوعيا يقلل بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وجاءت نتائج هذه الدراسة بعد أن جمع باحثو الوكالة، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بيانات نحو نصف مليون شخص على مدار 15 عاما في الدول الأوروبية، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.





وأكدت الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء انخفض بنسبة 12% بين أولئك الذين يواظبون على تناول السمك على نحو أسبوعي، 3 مرات على الأقل.

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وقال الباحثون إن أسماك الماكريل والسلمون من أكثر الأسماك التي تحمي من سرطان الأمعاء، كما تقلل أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب احتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ووفق الباحثين، فإن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها والتي تربط بين استهلاك الأسماك وسرطان الأمعاء.





وأوضحت الدكتورة آنا دياز فونت من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن هذه الدراسة الضخمة تضيف أدلة علمية جديدة تؤكد أن تناول الأسماك يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

يذكر أن دراسة بريطانية حديثة أيضا أكدت أهمية الأسماك بالنسبة للأطفال؛ حيث أكدت هذه الدراسة أن تناول حبوب زيت السمك يوميا خلال فترة الحمل والأشهر القليلة الأولى من الرضاعة الطبيعية قد يقلل من خطر تعرض الطفل لحساسية الطعام.



