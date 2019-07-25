الطفل الفراشة.. مرض وراثي ليس له علاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني بعض الأطفال من حساسية الجلد لدرجة أنه يتمزق بمجرد ملامسته فيما يعرف طبيا "بانحلال البشرة الفقاعي" (Epidermolysis bullosa)، أو باسم مرض "الفراشة".

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني، كريستوف ليبيش، أن "انحلال البشرة الفقاعي" يحدث لأن الجلد يكون ضعيفا وهشا كجناح الفراشة، مشيرا إلى أنه عبارة عن مرض وراثي يحدث بسبب خلل جيني.

وبسبب هذا الخلل الجيني يكون هناك نقص في الروابط الدقيقة بين طبقة الجلد الخارجية (البشرة) والطبقة الواقعة تحتها (الأدمة)، ما يؤدي إلى حدوث احتكاك بينهما، ومن ثم ظهور بثور ونشوء جروح مفتوحة والشعور بآلام مع أدنى تلامس كالمصافحة باليد.

وأشار ليبيش إلى أن انحلال البشرة الفقاعي يُحيل حياة الطفل وأسرته إلى جحيم؛ إذ يتعذر على الطفل ممارسة حياته بشكل طبيعي، بسبب هشاشة جلده وارتفاع خطر الإصابة بجروح، بينما يتعين على الأهل تقديم رعاية فائقة لطفلهم على مدار اليوم.

وأردف الطبيب الألماني أن انحلال البشرة الفقاعي لا يمكن الشفاء منه، لافتا إلى أن العلاج الجيني، الذي لا يزال في مرحلة التطوير، يمثل أملا للأطفال "الفراشات"، ويمكن تخفيف متاعب هذا المرض الخطير من خلال مراهم الجروح والضمادات، إضافة إلى مسكنات الألم.