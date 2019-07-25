المكتب أم الأريكة.. أيهما يحميك من الوفاة المبكرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة أنه عند الجلوس على الأريكة في المنزل ومشاهدة التلفاز يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وما قد تسببه من خطر الوفاة المبكرة، أكثر من الجلوس على المكتب في العمل، وذلك وفق ما ذكر موقع Medical news today البريطاني.



ووجد باحثون من كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا بنيويورك، أن الوقت الذي يقضيه الشخص جالساً على الأريكة في المنزل وهو يشاهد التلفاز، من المرجح أن يزيد خلاله خطر إصابته بمشاكل في القلب بسبب قلة النشاط، بينما الوقت الذي يقضيه الشخص في الجلوس على المكتب أثناء العمل يمارس خلاله بعض النشاط الحركي، فهذا يكون مفيدا لصحته.

ويقول البروفيسور كيث دياز، المشرف على الدراسة، إن النتائج تبين أن قضاء الوقت في العمل خارج المنزل، قد يكون أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، ناصحاً بأن يحرص الأشخاص على أن يبقوا نشطين لأكبر وقت ممكن خلال اليوم.

ويضيف دياز: "حتى لو كان لديك وظيفة تتطلب منك الجلوس لفترات طويلة من الزمن، فإن القيام بالتمرينات الرياضية، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والموت".

وقام الباحثون بتحليل البيانات لفئة مكونة من 3592 شخصاً، ووجد دياز وفريقه أن الأشخاص الذين يجلسون أثناء مشاهدة التلفاز لمدة 4 ساعات أو أكثر كل يوم معرضون لخطر أعلى بنسبة 50٪ للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، مقارنة بالأفراد الذين جلسوا أمام التلفاز لمدة ساعتين أو أقل يوميا، كما وجدت الدراسة أن الأفراد الذين جلسوا يشاهدون التلفاز لمدة 4 ساعات أو أكثر يومياً، ولكنهم قاموا بممارسة التمارين لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا، لم يتعرضوا لخطر كبير يسبب أزمات للقلب، أو الوفاة المبكرة.