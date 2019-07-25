صحة ورشاقة

المشي السريع يقوي القلب والمناعة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه، إن المشي السريع يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ إنه يعمل على تقوية القلب وجهاز المناعة، كما أنه يسهم في تدعيم الجهاز الحركي ويساعد على إنقاص الوزن. 

 ودعا رئيس المركز الصحي بجامعة كولن ، لممارسة المشي السريع يوميا لمدة نصف ساعة، مع مراعاة المشي على أرضيات مختلفة، كالمشي على الأسفلت تارة والمشي على الحصى تارة أخرى؛ إذ يعمل ذلك على تدريب كل المجموعات العضلية الكبيرة تقريبا من ناحية ويساعد على حرق الطاقة من ناحية أخرى.

 ومن المهم ارتداء حذاء متين ومريح وذي مقاس مناسب، لتجنب الآلام والبثور في أثناء ممارسة المشي السريع.

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