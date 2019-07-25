شكرا لقرائتكم خبر عن متكترش فيه.. حليب البقر يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والمبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى والمعروف أن تناول الحليب يعزز صحة الجهاز المناعى، ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات، كما يعمل الحليب على تقوية العظام وحمايته من الهشاشة والكسور، ولكن اثبتت بعض الابحاث أن الافراط فى تناول حليب البقر يسبب اضرار صحية وحسب ما ذكره موقع peta فإن هذه الأضرار هى:

1:على الرغم أن تناول الحليب يعزز صحة العظام ويحميه من الكسور إلا أن بعض الدراسات أثبتت أن من يتناولون حليب البقر أكثر عرضا للكسور والتهابات المفاصل.



حليب البقر

2:يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان المبيض والبروستاتا.

3:يسبب اضطرابات الجهاز الهضمى والتعرض للغثيان والتشنجات والغازات والانتفاخ حيث يحتوى على بعض المركبات التى يعصب هضمها.

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4:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن حليب البقر يزيد من خطر الاصابة بحب الشباب والبقع الداكنة.

5:يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

6:يزيد من خطر الاصابة بأمراض الحساسية.

7: الافراط فى تناول حليب البقر يعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم.