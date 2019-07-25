شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحافظ على نفسك من أمراض القلب وتفضل شباب على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر يصاب الإنسان بمجموعة من الأمراض المزمنة التى تسمى بأمراض الشيخوخة ويعتبر أبرزها هو "مرض القلب"، الذى يهدد الحياة بالخطر، وحسب ما ذكره موقع heart فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من مرض القلب وهى:

1: يجب الاهتمام بممارسة الرياضة يوميا حتى لو المشى كل يوم لمدة ساعة، أو الذهاب للنادى وممارسة الرياضة المفضلة لك.



صحة القلب

2: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضراوات والفواكه.

3:تجنب تناول الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة حيث انها تسبب السمنة المفرطة وتزيد من خطر الاصابة بأمراض القلب والسكر.

Advertisements

4:الحد من التوتر والقلق والضغط النفسى فهى من أبرز الاسباب التى تزيد من خطر الاصابة بأمراض القلب والضغط.

5:تجنب التدخين والمشروبات الغازية والكحولية، واستبدالها بالعصائر والسوائل الطبيعية.

6:اذا كنت مريض ضغط أو سكر يجب المواظبة على تناول العلاج باستمرار منعا لحدوث المضاعفات وأمراض القلب.

7:عدم تناول أى أدوية إلا تحت اشراف الطبيب، وذلك للوقاية من المضاعفات والأمراض المزمنة.