شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت من هؤلاء المرضى ..ابعد عن تناول اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

على الرغم أن اللحوم الحمراء تحتوى على نسبة عالية من البروتين والحديد والفيتامينات الهامة لصحة الجسم إلا أن الإفراط فى تناولها قد يؤثر تشكل خطر كبير على الصحة وخصوصا على بعض المرضى.

ووفقا لما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض الاشخاص يجب أن يمتنعون عن تناول اللحوم الحمراء نظرا لحالتهم الصحية وهم:



لحوم حمراء

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مرضى النقرس

تناول اللحوم يهدد حياة مرضى النقرس بالخطر ويسبب ألم شديد والتهابات فى المفاصل عندهم، لذلك ينصح الأطباء بتجنب تناول اللحوم الحمراء والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه.

مرضى السمنة

نظرا لاحتواء اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون وخصوصا اللحم الضأنى يعمل ذلك على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم.

مرضى الكولسترول

الافراط فى تناول اللحوم الحمراء يسبب ترسب تدريجيا للكولسترول السئ ويزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة، كما انه قد يسبب مشاكل للقلب والأوعية الدموية.

مرضى الكبد الدهنى

ينصح مرضى الكبد الدهنى بتجنب تناول الأطعمة الدهنية واللحوم الحمراء ، حيث انها تسبب مشاكل فى الكبد وتزود الدهون والالتهابات.