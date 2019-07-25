القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف اتحاد روابط الصيادلة الألمان السباحة بأنها الرياضة المثالية لمرضى السكري لأنها لا تشكل إجهادا يتسبب في حدوث ارتفاع أو انخفاض شديد بمستوى السكر بالدم.
كما لا يوجد خطر التعرض لجرح بالقدم عند ممارسة السباحة بخلاف الرياضات الأخرى كالمشي أو كرة القدم، ما يجعلها مثالية لمرضى السكري، الذين يعانون من عدم الإحساس بالقدم.
وتتمتع السباحة بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تحمي المفاصل والأربطة والأوتار، كما أنها تعمل على تقوية الرئة والجهاز القلبي الوعائي، كما تعد السباحة مثالية للأشخاص، الذين يعانون من متاعب الظهر أو البدانة.
كانت هذه تفاصيل خبر السباحة.. رياضة مثالية لمرضى السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.