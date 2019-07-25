السباحة.. رياضة مثالية لمرضى السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف اتحاد روابط الصيادلة الألمان السباحة بأنها الرياضة المثالية لمرضى السكري لأنها لا تشكل إجهادا يتسبب في حدوث ارتفاع أو انخفاض شديد بمستوى السكر بالدم.

كما لا يوجد خطر التعرض لجرح بالقدم عند ممارسة السباحة بخلاف الرياضات الأخرى كالمشي أو كرة القدم، ما يجعلها مثالية لمرضى السكري، الذين يعانون من عدم الإحساس بالقدم.

وتتمتع السباحة بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تحمي المفاصل والأربطة والأوتار، كما أنها تعمل على تقوية الرئة والجهاز القلبي الوعائي، كما تعد السباحة مثالية للأشخاص، الذين يعانون من متاعب الظهر أو البدانة.