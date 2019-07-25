4 أطعمة تُزيد من نشاطك وحيوتك خلال فصل الصيف

كشف خبراء صحة وتغذية أن هناك العديد من الأطعمة المميزة التي تزيد من نشاطك وحيويتك في فصل الصيف، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر المقُبلة، وفقا لموقع "webmed" الطبي.

ويُعد هناك بعض الأطعمة التي تلعب دورًا هامًا وصحيًا في حياتنا اليومية، وأبرزها الشعور بالنشاط والحيوية بكثرة، ومنها:

السبانخ

فمن الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك ولصحتك، حيث أنها تحتوي علي بعض العناصر الهامة مثل الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات الهامة الأخرى، ولذا عليك تناولها للحفاظ علي مناعتك وقوتك ونشاطك وحيوتك.

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العسل الأبيض

ومن الأطعمة الهامة لجسمك وهامة ونشيطة، ولذا عليك تناول ملعقة منه يوميا للحصول علي عناصره الغذائية الهامة للجسم، ولذا يمكنك تناوله بشكل دائما ملعقة منه في الصباح الباكر، لإمداد الجسم بالنشاط والحيوية.

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البقدونس

ومن الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، حيث أنه يحتوي علي عنصر الحديد وبعض العناصر الغذائية الأخري التي يجب إمداد الجسم بها، فلا تتردد.

مشروب الشاي الأخضر

غني بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة الهامة لجسمك، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بكل العناصر التي يحتاجها، وتساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالنشاط والحيوية.

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