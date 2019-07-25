ولادةُ آرتشي تُنهي الخلاف بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون

نفت الكاتبة الملكية كارولين دوراند، ما يتم تداوله من شائعات تظهرُ من وقتٍ لآخر بشأن الخلاف الحاصل بين دوقتي كامبريدج وساسكس، كيت ميدلتون، وميغان ماركل، إلا أنَّ الحقيقة تبدو عكس ذلك، حيث كشفت الكاتبة دوراند، أنَّ الأمور تسيرُ بشكلٍ جيدٍ بين السلفتين وأنهما تتحدثان وتتواصلان عبر الرسائل باستمرار لمناقشةِ أمورٍ خاصةٍ بالأمومة.

وأشارت كاورلين إلى أنَّ ولادة أرتشي ساعدت كيت وميغان على التقارب من بعضهما البعض بشكلٍ أكبر، وصرّحت لمجلة "هلو" البريطانية، بقولها: "كانت كيت مصدر دعمٍ رائعًا لميغان في الأيام التي سبقت وضعها مولودها آرتشي، ورغم تلك التقارير التي تتحدث عن خلاف بينهما إلّا أنهما بالفعل أسرةٌ واحدة وتتمتعان بعلاقةٍ وديةٍ في الواقع".

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وتابعت كارولين "وما يمكنني تأكيده هو أنَّ علاقتهما تتطور باستمرار مع الوقت وربما أصبحتا قريبتين من بعضهما البعض بصورةٍ ملحوظة منذ زواج ميغان، كما أنَّ لديهما اهتمامات مشتركة وتسعى كيت لتتأكد من أنَّ ميغان تشعرُ بالترحيب في العائلة".

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