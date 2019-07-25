شكرا لقرائتكم خبر عن من غير نظام غذائى.. فواكه تعالج النحافة وتساعد على زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك العديد من أنواع الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات التى تعمل على زيادة الوزن، وبالتالى فينصح مرضى النحافة بالاكثار من تناول هذه الفواكه.

وحسب ما ذكره موقع verywellfit فإن ابرز أنواع الفواكه التى تعمل على زيادة الوزن هى:

المانجو



مانجو

تعتبر المانجو من اشهر انواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون حيث انها تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم،كما انها تحتوى على سعرات حرارية عالية تعمل على زيادة الوزن.

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التين

يحتوى التين على نسبة كبيرة من السكريات التى تساعد فى علاج مرضى النحافة وتعمل على زيادة الوزن.



تين

الافوكادو

واحد من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما ينصح بالإكثار من تناوله لزيادة الوزن وعلاج النحافة.

الأناناس

من الفواكه التى تحتوى على سعرات حرارية عالية تساعد على زيادة الوزن، كما انها تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية كبيرة تحافظ على صحة الجسم.

الفواكه المجففة

يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة التى تعمل على زيادة الوزن نظرا لما تحتويه من سكريات وسعرات حرارية عالية.