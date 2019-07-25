شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس عشان أنوثتك.. اعرفى فوائد هرمون الاستروجين الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر الأستروجين من أهم الهرمونات الأنثوية، حيث يفرزها المبيض ويساعد على نمو الاعضاء الانثوية مثل الثديين والأرداف، كما أنه يدخل فى صنع العديد من الأدوية مثل المكملات الغذائية التى تستخدمها السيدات بعد سن اليأس.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هرمون الاستروجين له فوائد مختلفة على صحة الجسم عموما وليس المناطق الانثوية فقط وهى :

1:له دور كبير فى تخفيف أعراض الطمث عند السيدات، ومع التقدم فى العمر وانخفاض هرمون الاستروجين يعمل ذلك على الألم الشديد اثناء فترة الدورة الشهرية.



هرمون الاستروجين

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2:يحافظ على صحة المهبل عموما ويحميه من الجفاف والالتهابات والعديد من المشاكل الأخرى.

3:يحتوى هرمون الاستروجين على العديد من الخصائص التى تعمل على تسكين ألم العظام والعضلات والوقاية من هشاشة العظام.

4:يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الشيخوخة والخرف.

5: له دور فعال فى تعزيز صحة الجلد وحمايتها من علامات العجز والتجاعيد.

6:يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والكبد والأوعية الدموية.