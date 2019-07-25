شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هتحمى عينيك من الأمراض أبرزها المكسرات والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض العين أحيانا للعديد من المشاكل، كنقص في النظر أو طول أو مياه بيضاء أو زرقاء، وفي جميع الأحوال هناك العديد من الأطعمة المميزة التي تحافظ على صحة العين بشتى الطرق، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-المكسرات ..

المكسرات من الأطعمة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحتك ولجسمك، ولذا عند تناولك لها فأنت تساهم بشكل كبير في تقوية النظر والحد من التعرض لأي مشاكل صحية، وذلك يرجع لما تحتويه من عناصر عديدة.

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- الأسماك..

الأسماك من الأطعمة الهامة لصحتك، حيث أنها غنية بالأوميجا 3 المفيدة لصحتك ولجسمك، ولذا تناولك لها يحميك من العديد من المشاكل الصحية العديدة، ولذا عليك تناول الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع، للحفاظ على صحة العين.

- البيض..

البيض يعد من الأطعمة الغنية بعنصر البروتين الهام لجسمك، وأيضا مضادات الأكسدة الهامة لك ولصحتك، ولذا عليك تناوله للحصول علي فوائده العديدة والحفاظ علي صحة العين من الأضرار الناتجة له.

- اللحوم الحمراء..

اللحوم الحمراء لها دور كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل صحية في العين، فتناولك له بشكل دائم يساهم بشكل كبير في تأخر فقدان البصر.