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شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحاربى حشرات الشعر بالطرق الطبيعية؟.. اعرفى الإجابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حشرات الشعر من المشاكل خاصة أنها تسبب التهابات شديدة فى فروة الرأس، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج حشرات الشعر ومنها:زيت الزيتون
زيت الزيتون يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من الالتهابات وتقاوم الفيروسات والبكتيريا وحشرات الشعر، وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون يوميًا.زيت جوز الهند
يحتوى زيت جوز الهند على بعض الفيتامينات والخصائص التى تعمل إزالة حشرات الشعر، وذلك عن طريق تسخين زيت جوز الهند وتدليك فروة الرأس به.
يحتوى المايونيز على نسبة كبيرة من الخصائص والفيتامينات التى تحارب الجراثيم وحشرات الشعر وذلك عن طريق تدليك الشعر بالمايونيز وغسله فى اليوم التالى.
زيوت الشعر
زيت شجرة الشاى
من الزيوت الطبيعية التى تحتوى على مواد مطهرة وطبيعية تحارب الحشرات والتهابات الشعر، وينصح بتدليكه على الشعر مرتين فى اليوم.الخل الأبيض
يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالالتهابات والحشرات على الشعر وذلك بتخفيف الخل بالمياه وتطبيقه على الشعر ثلاث مرات فى اليوم.
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