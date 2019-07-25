5 أسباب مختلفة لإصابتك بالإمساك المزمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على حياتنا اليومية وتعرضنا للضيق والتوتر المستمر وهو عبارة عن عدم القدرة على التبرز مع انتفاخ وألم شديد، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسباب مختلفة للإصابة بالإمساك وهى: امساك 1:قد يكون الإمساك نتيجة انسداد القولون والمستقيم، أو الإصابة بالشق الشرجى والسرطان. 2:قد تؤثر المشاكل العصبية على الأعصاب التى تسبب انقباض عضلات القولون والمستقيم وتسبب الإمساك. 3:بعض الحالات الطبية تزيد من خطر الإصابة بالإمساك المستمر ومنها "مرض السكر، اضطراب الغدة الدرقية، مرض باركنسون". Advertisements 4:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الإمساك ومنها أدوية الضغط والأدوية المضادة للتشنجات. 5:اتباع نظام غذائى منخفض فى الألياف مع إهمال ممارسة التمارين الرياضية يسبب الإمساك المزمن. وهنا يجب اتباع بعض النصائح لعلاج الإمساك ومنها 1:الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تساعد على علاج الإمساك. 2:الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية. 3:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميًا. 4:الابتعاد عن العصبية والتوتر الشديد.

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