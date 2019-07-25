تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الغريبة بالشوكولاتة النوتيلا

المقادير

2 ½ x كوب دقيق

2 x عدد بيضة (البياض فقط)

2 x كوب شيكولاتة (نوتيلا)

1 x كوب سكر بودرة

1 x كوب سمن

½ x معلقة صغيرة فانيليا

¼ x كيلو لوز (محمص)

الخطوات

نضع السمن والسكر في إناء العجن ويضرب بالمضرب مع بعض ولابد من خلطهم جيدا الى ان تصبح العجينة هشه مثل الكريمه، ويمكن استخدم ملعقه بلاستيك او خشب بدل المضرب الى ان تصبح هشة مثل الكريمة إلى أن يتضاعف الحجم.

نضيف الدقيق ونشغل العجانة (محضر الطعام ) الى ان تتجمع العجينه (تصبح كتلة واحدة ) . لوحدث ذلك بدون اضافة ابيض بيض لا داعى لإضافة أبيض البيض) اما إذا لم تتجمع بشكل جيد أضيفي أبيض البيض وعليه الفانيليا وأستكمل العجن إلي أن تتجمع العجينة مع بعضها كتلة واحدة .

وقبل التشكيل لابد ان أدعكها بالايدى ثم ابدأ فى التشكيل ثم ترص في صينية الخبز.

توضع في فرن هاديء الحرارة (150 درجة مئوية ) وهذا مهم جدا حتي لاتحترق . مدة الخبز في الفرن من (10 – 15 دقيقة ) فقط .

تذوب شوكولاتة النوتيلا فى حمام مائى دافئ.

توضع شوكولاتة النوتيلا فى كيس الكريمة او كيس الحلوانى Pastry bag وتزين بها حبات الغريبة.

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