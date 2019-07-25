تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكنافة بالنوتيلا

المقادير

500 x جرام كنافة

100 x جرام زبدة

1 x كوب شيكولاتة (نوتيلا)

مقادير شربات السكر

1 x كوب ماء

2 x كوب سكر

2 x معلقة صغيرة ماء زهر

2 x معلقة صغيرة عصير ليمون

الخطوات

هنحضر شربات السكر.

فى حلة على النار هنضيف الماء والسكر ونقلبهم كويس لحد ما الماء يغلى ولمدة 10 دقائق.

لو ظهرت على سطح الماء أى رغوة هنشيلها بالمعلقة.

هنضيف عصير الليمون ونقلب كويس ويترك الخليط على النار حوالى 10 دقائق أو لحد ما الصوص يتقل وبعدين يرفع من على النار ويضاف ماء الزهر ويترك ليبرد

هنفك الكنافة ونفتتها باليد كويس جدا.

هندوب الزبدة ونصبها على الكنافة ونقلبهم كويس جدا لحد ما نتأكد ان كل كمية الكنافة اتشربت الزبدة.

هنقسم كمية الكنافة إلى نصفين, وهندهن صينية الفرن بقليل من الزبدة، وبعدين هنضيف النصف الأول من الكمية في الصينية مع الضغط براحة اليد جيداً علشان يتساوى.

تُكرر نفس العملية مع النصف الآخر للكنافة في صينية أخرى نفس المقاس.

توضع الصينيتين في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 220 لحد ما يتحولوا للون الذهبى.

أول ما هنخرج الكنافة من الفرن هنصب عليها الشربات البارد مباشرة.

في طبق التقديم توضع الطبقة الأولى من الكنافة، وتغطى بطبقة سميكة من النوتيلا ثم الطبقة الثانية من الكنافة و تقدم.. بالهنا والشفا.

قد يهمك أيضا:

طريقة إعداد وتحضير الكنافة بالكريمة

طريقة إعداد وتحضير رول الكنافة بالشوكولاته