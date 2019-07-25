القاهرة - لايف ستايل المقادير

100 x جرام زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

5 x معلقة كبيرة نشا

5 x معلقة كبيرة سكر بودرة

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب دقيق (منخول)

1 x رشة ملح

½ x كوب مربى

½ x معلقة صغيرة فانيليا

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

½ x كوب شيكولاتة (الفارميسلي) الخطوات

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

فى وعاء نخلط الدقيق والنشا والباكينج بودر ورشة الملح جيدا.

فى وعاء اخر نضرب الزبدة مع السكر البودرة جيدا حتى يصبح الخليط كريمى.

ثم يضاف البيضة والفانيليا ونضرب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم يضاف خليط الدقيق تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجين متماسك.

تشكل العجين على شكل كرات صغيرة بحجم البندق وتوضع فى صينية مدهونة زبد ثم توضع فى الفرن .حتى تحمر قليلا.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماما ثم يلصق كل أثنين بالمربى وتزين بشيكولاتة فارميسلى أو بالمكسرات المجروشة أو جوز الهند.وتقدم.. بالهنا والشفا قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضيركرواسون النوتيلا السريع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللانكشاير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.