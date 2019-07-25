تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البرك التركى

المقادير

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x رشة ملح

¾ x كوب ماء

¼ x كيلو دقيق

¼ x كيلو جبنة رومي (أو جبن فيتا أو لحم مفروم معصج)

الخطوات

فى وعاء نخلط الدقيق مع الملح مع الزيت والبيض والماء ونعجن باليد جيدا.

ترش العجين بالدقيق وتغطى وتترك جانبا مدة عشر دقائق حتى تهدأ.

تقسم العجينة لخمس قطع متساوية وتشكل على هيئة كرات.

تفرد كل كرة على حدى بالنشابة على شكل دائرى بحيث تكون رقيقة.

بعد أن تفرد تدهن بالزبد وتوضع فوق الأخرى ثم تفرد ثانيا وهى فوق بعضها بالنشابة مع مراعاة أن تظل دائرية الشكل.

ثم بقطاعة دائرية نقطع العجين المفرود بالنشابة.

ثم على كل نصف دائرة من دوائر العجين نضع الجبن وتغطى بالنصف الاخر ويضغط عليها بالأصابع حتى تغلق بإحكام.

فى زيت ساخن غزير نقلى قطع العحين وتقدم.. بالهنا والشفا

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