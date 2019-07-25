تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل

المقادير

10 x قطعة دجاج (سيقان)

5 x معلقة كبيرة زيت زيتون

4 x كوب مرق الدجاج

2 x كوب أرز عادى

1 x عدد طماطم (مقطعة مكعبات)

1 x عدد بصلة (مبشورة)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطعة شرائح طويلة)

¼ x معلقة صغيرة كركم الخطوات

نضيف زيت الزيتون في مقلاة عميقة أو قدر على النار ثم نضع البصلة ونشوح.

ثم نضع الفلفل الأخضر ونقلب جيدا ثم نضيف الطماطم ونستمر فى التقليب.

نضيف قطع الدجاج ونتركها تنضج على النار من 5 إلى 8 دقائق.

ثم نضيف الأرز ونقلب جيداً ثم مرق الدجاج والكركم ونترك المزيج يغلي على النار.

نخفض الحرارة ونتركة على النار بدون غطاء حتى ينضج الأرز، حوالي 20 دقيقة.

يقدم ساخناً، ويزين بالمكسرات أو حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة الدجاج بالعسل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج بالبرغل

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