باسم سمير يؤكد أن هناك ارتباط بين صحة الأسنان والجسم

أعلن الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، من الضروري ممارسة الفحص والحكم السريري الجيد، لأنه في بعض الحالات قد يلزم تأخير علاج الأسنان الاختياري حتى يتم اعتبار مرض السكري مستقرا أو خاضعا للسيطرة بشكل أفضل.

وقال الدكتور باسم سمير، "يمكن إجراء زراعة الأسنان في المرضى الذين يعانون من مرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدا، وربما في أولئك الذين يعانون من مرض يتم التحكم فيه بشكل معتدل، وهناك وقت شفاء مماثل بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين يتناولون أدوية سكر الدم عن طريق الفم، وغير المصابين بمرض السكر، فترة الشفاء من الجرح بعد إزالة الأسنان حوالي أسبوع واحد للشخص المصاب بداء السكري هي مماثلة لغير المصابين بمرض السكري".

وأوضح الدكتور باسم سمير أن المصابين بداء السكري لا يحتاجون إلى احتياطات خاصة للخلع الروتيني، ومع ذلك، يجب أن يكون مستوى السكر في الدم أو هدف الهيموجلوبين للشخص المصاب بداء السكري هو الأمثل قبل خلع الأسنان، لمنع حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة.

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وقال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، "إن هناك بعض الأمراض التي يمكن أن يكون للأسنان الدور المهم في تشكيلها وربما بمعالجة الأسنان يمكن التخلص منها وهي الأرق التهاب المفاصل آلام العضلات عند الاسترخاء وألم الرقبة والعمود الفقري والصداع وغيرها".

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وأوضح أن إهمال الأسنان لفترة طويلة أو قصيرة مؤشر شبه دقيق بمستقبل الصحة العامة للفرد حيث تبين أن هناك علاقة وثيقة جدا بين صحة الأسنان في مرحلة الشباب ومستوى الصحة العامة للجسم في مرحلة ما بعد الخمسين.

وأضاف الدكتور باسم، أنه ليس جديدا التأثير العام للأسنان على الصحة العامة للجسم، ولكن الجديد هو اتساع نطاق هذا التأثير الذي يمكن أن تسببه فهناك العديد من الحالات الصحية التي تؤكد لنا بأن الأسنان كانت من أهم المسببات لها، مثل: أمراض المفاصل وعلاقتها القوية بالآلام التي يعاني منها كثيرون في مشط أقدامهم أو في الأصابع ويمكننا السيطرة على الأوجاع عبر علاج الأسنان بدل الاتجاه مباشرة إلى الموضع الذي يؤلم المريض ومعالجته.

وأوضح الدكتور باسم سمير، أن الأسنان ربما تكون سر الحياة الصحية السعيدة التي نحلم بها فهناك اتجاه قوي بأن كثيرا من الأمراض تبدأ من خلال الأسنان وربما تنتشر بسرعة وتخرج عن نطاق إمكانية السيطرة عليها بعلاج الأسنان فيما بعد.

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