شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الأعصاب أهمها العجز الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى نسبة كبيرة من الأشخاص من التهاب الأعصاب وقد يكون ذلك نتيجة لنقص بعض الفيتامينات فى الجسم أو الإصابة ببعض الأمراض ومنها "مرض السكر"، أو نتيجة وجود مشاكل فى الأوعية الدموية.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، فإن هناك أعراضًا مختلفة تدل على إصابتك بالتهاب الاعصاب وهى :

أعراض التهاب الأعصاب

1:ألم شديد فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

2:وخز فى الأطراف.

3:خدر وتنميل في اليدين والساقين.

4: ضعف في الأطراف مع الشعور بالثقل من حين لآخر.

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5:عدم القدرة على حمل الأشياء.

6:شلل فى الوجه.

7: التعرق الشديد واضطراب فى ضغط الدم.

8:ترقق الجلد.

9:العجز الجنسى عند الرجال.

10:الشعور بألم شديد فى منطقة الصدر.

11: قد يتعرض الكثيرون لمشاكل فى الجهاز الهضمى .

ويكون العلاج عن طريق العلاجات الدوائية باستخدام مضادات الالتهاب والمسكنات، أو عن طريق العلاج الطبيعى بكمادات الحرارة أو التدليك، مع تناول المكملات الغذائية التى تساعد على قوة الأعصاب وتنشيط الجسم.