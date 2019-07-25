أحمد عاصم يؤكد أن الإجهاض يحدث نتيجة عيب خلقي أو تشوهات في تجويف الرحم

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهري والمناظير النسائية، إن هناك مجموعات من السيدات يكون إحتمال الإجهاض بينهن مرتفعاً أكثر من النسب المتوسطة فمثلاً السمنة المفرطة، وارتفاع عدد مرات الحمل السابقة، والفقر أو ضعف مستوى التعليم، وسابق حالات الإجهاض، كلها أسباب ترفع من إحتمال الإجهاض نتيجة سوء الصحة العامة للسيدة.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، إن العادات الصحية السيئة أو المضرة يكون لها تأثير واضح على نسب حدوث الإجهاض فنجده مثلاً أكثر شيوعاً مع التدخين أو حتى التدخين السلبي، أو المكيفات بأنواعها جميعاً بما فيها السكريات والكافيين، وشرب الكحول وتعاطي المخدرات.

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وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، أن أهم أسباب الإجهاض هي غالباً تكون نتيجة عيب وراثي في الجنين يحدث بالصدفة من بويضة أو حيوان منوي ضعيف بين ملايين البويضات والحيوانات المنوية السليمة في الجسم وفي بعض الأحوال النادرة تكون هذه العيوب موروثة من الأسرة، حيث أن معظمها يحدث بالصدفة عند مرحلة تكون خلايا الجنين.

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وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، قد يحدث الإجهاض نتيجة عيب خلقي أو تشوهات في تجويف الرحم أو وجود ضيق داخل تجويف الرحم نتيجة التصاقات أو أورام حميدة، وقد يكون السبب فى ضعف عنق الرحم، وهو بمثابة البوابة التى تحافظ على الجنين داخل الرحم.

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