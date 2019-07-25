فوائد التين الشوكى زيادة فرص الهضم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التين الشوكي يعد من أنواع الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة جسم الإنسان، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من الأشياء الهامة لصحتك عند تناولك له، وخلال هذا التقرير التالي سنتعرف علي أهم الفوائد الصحية لتناولك للتين الشوكي، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

فوائد التين الشوكي

يحتوي التين الشوكي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة جسمك، حيث إنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات الهامة لك ولجسمك، ولذا تعرف علي فوائده لجسمك، ومنها:

-يحتوي علي نسبة عالية من الألياف وهذا يجعله من الأطعمة الهامة التي تزيد من فرص التخلص من الوزن الزائد، نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية هامة، وتزيد من فرص حرق الدهون، فلا تتردد في تناولك للتين الشوكي.

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-التين الشوكي يزيد من فرص الهضم الجيد، ولذا لا تتردد في تناول التين الشوكي لأنه يزيد من فرص تعرض معدتك والجهاز الهضمي الخاص بك للعديد من الفوائد الهامة، ولا يتسبب في إصابتك بالإمساك أو الاسهال.

-التين الشوكي يساهم بشكل كبير في خفض نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول، وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة لمرض ارتفاع نسبتهم.

-يحتوي علي نسبة عالية من الحديد، وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تزيد من فرص علاج الأنيميا وانخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم.

- يساهم في ظهور الجلد بمظهر جيد لأنه يمده بالكولاجين الهامة لصحة الجسم، ولذا لا تتردد في تناولك له للحصول على بشرة قوية وفعالة.