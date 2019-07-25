شكرا لقرائتكم خبر عن متزودهاش.. أطعمة ومشروبات هتسبب العرق الشديد ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجة الحرارة نتعرض للعرق الشديد وخصوصا فى فترة النهار وهو من الأشياء المزعجة التى نسعى دائما لتجنبها، وحسب ما ذكره موقع spoonuniversity، فإن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تزيد من العرق ومنها:



العرق

1:الأطعمة المالحة والتوابل الحارة تسبب العرق الغزير، لذلك يجب الحد من تناولها والإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

2:الشيكولاتة من الحلويات التى تسبب العرق الشديد وخصوصا لتناولها أثناء فترة النهار.

3:الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة تسبب ارتفاع حرارة الجسم والعرق الشديد.

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4:المشروبات التى تحتوى على كافيين والمشروبات الكحولية تزيد من معدلات ضربات القلب وضغط الدم وتسبب العرق الشديد.

5:البصل والثوم تسبب العرق الشديد وتظهر رائحة العرق الكريهة.

6:منتجات الألبان من الأطعمة التى تسبب العرق الشديد، وذلك لأن مستويات الدهون العالية تواجه صعوبة فى الهضم مما يؤدى لارتفاع درجة حرارة الجسم وزيادة العرق.

لذلك ينصح دائما بتجنب هذه الأطعمة واستبدالها بالخضروات والفواكه والاكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من العرق الشديد وتعمل على ترطيب الجسم.