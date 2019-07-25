يهم الحوامل.. الإكثار من البقوليات والأسماك يشوه الأجنة

التدخين يؤدي إلى تشوهات خلقية لدى الجنين

حذّر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، الحوامل من تناول البقوليات أكثر من مرتين أسبوعياً.

ويعود التحذير إلى سوء التخزين والتعرّض للرطوبة ونمو فطر "الأفلاتوكسين" المضر بالمرأة الحامل، إذ يسبّب بعض التشوهات الخلقية.

وقال سليمان لـ"العين الإخبارية" إن سوء طريقة عرض البقوليات في أدراج المحال التجارية أو شكائر مفتوحة في الهواء، يجعلها معرضة للتراب والتلوّث، كما أن غالبية الناس تتناول معها مخلّلات تكون أحياناً غير نظيفة.

ووضع سليمان قائمة ممنوعات للمرأة الحامل تؤدي إلى تشوهات خلقية لدى الأجنة، كالتالي:

- تناول الأسماك أكثر من مرتين أسبوعياً.





- أكل البقوليات أكثر من مرتين أسبوعياً.

- التدخين المباشر أو السلبي.





- الأغذية المُجمّدة.

- المواد المحفوظة.

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وأفاد سليمان بأن تناول الأسماك مضر لأن أسماك المزارع تأكل أحياناً أعلافاً غير صحية، كما أن "البلدي" (أسماك النهر) تعيش في مياه ملوثة بالمبيدات الزراعية ونواتج الصرف، بينما تتغذى أسماك البحر من الزئبق أو أخرى ميتة تترسّب في أنسجتها المعادن الثقيلة.

وأضاف استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر أن التجميد أو فكه بشكل خاطئ، وإعادته أكثر من مرة يؤدي إلى تفاعل الأغذية مع العبوات، كما تسبّب المواد الحافظة تفاعلَ الأغذية مع العلب البلاستيك والمعدن.





وكشف سليمان خلال المؤتمر الأورومتوسطي الثالث الذي عُقِد في القاهرة، الإثنين، عن نتائج البحث الذي أجراه مؤخراً، حول التشوهات الخلقية وأسبابها وعوامل الخطورة المرتبطة بها.

وشمِل البحث فحص 1823 حالة، إذ وصلت الحالات المصابة بتشوهات خلقية إلى 2.7% من المواليد.

وتمثّلت أكثر التشوهات شيوعاً في ربط اللسان 28%، وأقلها انتشاراً متلازمة داون 2%، بينما يعتبر الذكور أكثر عرضةً للتشوهات من الإناث (58% - 42%).





وحسب سليمان تعدّ القرابة بين الأب والأم من بين عوامل الخطورة التي تنجم عنها التشوهات الخلقية، خصوصاً القرابة من جهة الأم (أبناء الخال والخالة).

وحذّر استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من عوامل الخطورة الأخرى التي تسبّب تشوهات خلقية كالتالي:

- الإقامة قُربَ مكامير الفحم.

- الإقامة حذوَ ورش الطلاء بشكل مستمر.



