شكرا لقرائتكم خبر عن بـ "الجلسرين والثوم" عالج تشققات اللسان.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشقق اللسان من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على الحياة اليومية، حيث إنها تسبب رائحة كريهة فى الفم وعدم القدرة على تناول الطعام بشكل طبيعيى وفى بعض الاحيان قد تؤثر على الكلام.

وحسب ما ذكره موقع mavcure فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على علاج تشقق اللسان ومنها:

الغرغرة بالثوم والزنجبيل

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تشققات اللسان

يساعد الثوم والزنجبيل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد الجراثيم والبكتيريا والفيروسات من الفم وبالتالى يحد من تشققات اللسان ويقلل من الألم والإحساس بالحرق والالتهاب، وذلك عن طريق الغرغرة بالخليط 5 مرات فى اليوم .

الجلسرين

يحتوى الجلسرين على نسبة عالية من المواد المرطبة التى تعمل على علاج التشققات وذلك بتطبيق الجلسرين على اللسان مرتين فى اليوم.

زيت اللافندر

يحتوى زيت اللافندر على بعض المركبات والمواد التى تحد من الالتهاب والجفاف المرتبط باللسان وبذلك تعتبر من ابرز الطرق الطبيعية التى تعمل على ترطيب اللسان وعلاج تشقق اللسان.