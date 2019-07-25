شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. تعرف على الفحوصات المنتظمة الضرورية لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب أن يخضع مرضى السكر بانتظام لاختبارات دورية، وفحص مستوى السكر في الجسم من وقت لآخر.

للسيطرة على مرض السكر وفقا لموقع " onlymyhealth" من الضروري اتباع نظام غذائي منتظم مع فحص منتظم، لتجنب المضاعفات التى تحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر على العيون والاقدام والكلى.

الاختبارات اللازمة لمريض السكر

اختبار الجلوكوز

يجب على مرضى السكر فحص مستوى الجلوكوز في الدم بانتظام، لأن زيادة مستويات الجلوكوز يمكن أن تكون خطرة على المريض، إلى جانب ذلك الفحص المنتظم يحافظ على المريض بعيدا عن مشاكل الكلى.

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اختبار الكوليسترول

يجب على المرضى فحص الكولسترول بسبب خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند مضاعفة الكولسترول، قد يتراكم الكوليسترول السيئ في شرايين الدم ويسبب مشاكل في القلب.

اختبار ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يشبه "القاتل الصامت"، فقد يمكن أن يكون قاتلا جدا في مرضى السكر، ويمكن أن يسبب مشاكل قلبية، نوبة قلبية، مشاكل في الكلى.

اختبار القدمين

في مرضى السكر قد يعاني المرضى من مشكلة في الساقين، فإذا كان الأمر كذلك ، فينبغي أن تؤخذ أي مشكلة في القدمين في مرض السكر على محمل الجد لأن حساسية القدمين تتناقص تدريجياً، حتى الإصابات الطفيفة في القدمين قد تكون خطرة على المرضى.