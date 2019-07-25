شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك تبقى حديد.. 5 حاجات فى نظامك الغذائى ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول بعض الأطعمة قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة فينصح دائمًا بتجنب الإفراط فى تناول الأطعمة الدهنية أو التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، وحسب ما ذكره موقع care2 فإن هناك بعض العادات الغذائية التى يجب تجنبها وهى:

1:ينصح بالحد من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من النحاس مثل "اللحوم، الثوم والحبوب الكاملة"، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن هذه الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والاضطرابات العصبية.



نظام غذائى

2:المشروبات الكحولية والغازية تحتوى على بعض الخصائص التى تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانية.

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3:ينصح بالابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على مادة الأسبارتام وهى مادة تحلية صناعية تزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية والاضطرابات التى تؤثر على صحة الجسم.

4:الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الزئبق تؤثر على صحة الجهاز العصبى المركزى وتقلل من وظيفتك الإدراكية، وينصح بتناول الأطعمة القليلة فى الزئبق ومنها "السلمون، السردين، الماكريل".

5:يجب الحد من تناول الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات فهى قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السمنة والسكر.