شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتسبب تخطى وجبة الإفطار فى الأزمات القلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإفطارهو وجبة أساسية خلال اليوم، فإذا تخطيت تلك الوجبة، فقد يكون له تداعيات شديدة على صحتك.

الإفطار يساعدنا على البقاء نشيطًا طوال اليوم، مما يمنحنا الطاقة والمواد الغذائية اللازمة للبقاء طوال اليوم، فهو ضرورى بعد الاستيقاظ من 6-8 ساعات من النوم.

وفقا لتقرير موقع "nhs" البريطاني يحتاج الجسم إلى النمو مع العناصر الغذائية المطلوبة، و تناول وجبة الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ من النوم توفر للجسم احتياجاته، ولكن تجاهل هذه الوجبة المهمة من اليوم ، قد تكون دعوة إلى مشاكل صحية شديدة.

يمكن أن يكون تخطي وجبة الإفطار سببًا مهمًا وراء زيادة خطر الإصابة بأزمات قلبية. وفقًا للباحثين ، فإن أولئك الذين لا يتناولون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية.



مخاطر تجنب وجبة الإفطار مخاطر تجنب وجبة الإفطار

تخطي الإفطار يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، حيث تتأثر مستويات السكر في الدم بشكل كبير بالطعام والوجبات التي تتناولها.

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وجبة الإفطار تنظم مستويات السكر في الدم، كما انها تساعد في السيطرة على مستويات السكر المرتفعة في الدم ، مما يزيد من السيطرة على مرض السكر لدى العديد من المرضى.

تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يكون أيضًا سببًا لقرحة المعدة واضطرابها، ولتجنب مشاكل القرحة ينبغي على الشخص أن يعتاد على تناول وجبة الإفطار في وقت محدد كل يوم.



نصائح وجبة الإفطار الصحية نصائح وجبة الإفطار الصحية

فيما يلي بعض النصائح الأساسية التي يجب على المرء مراعاتها لعادات الإفطار الصحية:

تجنب تناول المواد المقلية في وجبة الإفطار لأنها تجعل الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للجهاز الهضمي.

ابدأ يومك بكمية كافية من الماء.

تأكد من أن الإفطار الخاص بك هو مزيج من كل شيء من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والكالسيوم.

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