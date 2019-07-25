شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تناول السكريات والدهون حال الإصابة بالتهاب المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنصح التقارير الطبية بضرورة تجنب السكريات والأطعمة النشوية للتخفيف من أعراض التهاب المعدة، بما في ذلك الخبز الأبيض والمكرونة.

وفقًا لتقرير موقع "reference" تجنب أيضًا تناول المشروبات الكحولية والقهوة والمشروبات الغازية، لأن هذه المشروبات يمكن أن تسبب تهيج بطانة المعدة أو تزيد من إنتاج الحمض.

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ينصح الأطباء عادة المرضى الذين يعانون من التهاب المعدة بالتوقف عن التدخين وشرب الكحول وتعاطي العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، وتغيير خطة الأكل لديهم لتخفيف الأعراض، أيضًا ينصح الأطباء تجنب الأطعمة الدهنية، حيث تشير الدراسات إلى أن هذه الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهاب بطانة المعدة.

من الضروري للأفراد المصابين بالتهاب المعدة أيضًا الحفاظ على تناول نظام غذائي غني بالألياف يتضمن الكثير من الأطعمة الغنية بالفلافونويد، مثل التفاح والكرفس والتوت البري.

يوصى أيضًا الأطباء بالحبوب الكاملة والفاصوليا واللوز والأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامينات الكالسيوم، كما يوصى الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة تناول ما بين ستة وثمانية أكواب من الماء النظيف يوميًا وممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة أو أكثر.