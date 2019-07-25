شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الغنية بزيت الزيتون تقلل الإصابة بسكر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن الأمهات اللائي يتبعن حمية البحر المتوسط ​​أقل عرضة للإصابة بسكر الحمل، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل"، أوضح الباحثون أن النظام الغذائي الغني بالدهون الصحية وانخفاض السكر واللحوم المصنعة، يحافظ أيضًا على ثقل الوزن أثناء الحمل.

وذكرت النساء الحوامل اللائي يتبعن النظام الغذائي أن تناول المزيد من المكسرات وزيت الزيتون في وجبات الطعام جعلهن يشعرن بأنهن أقل انتفاخًا وأكثر سعادة.

ومع ذلك، وجد العلماء أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​أثناء الحمل يحمي من مضاعفات الحمل أو مشاكل حديثي الولادة.

Advertisements

شملت الدراسة ، بقيادة فريق من جامعة كوين ماري بلندن وجامعة وارويك ، 1252 امرأة في خمس وحدات للولادة في المملكة المتحدة.

كانت النساء عرضة لخطر الاضطرابات الأيضية ، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم المزمن.

تم اختيارهم بصورة عشوائية إما اتباع نظام غذائي تمشيا مع المبادئ التوجيهية الوطنية في المملكة المتحدة ، أو اعتماد نظام غذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط.

وأظهرت الدراسة ، التي نشرت في مجلة PLOS Medicine ، أن اتباع نظام غذائي متوسطي أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل بنسبة 35%.

في المتوسط ​​، اكتسبت النساء اللائي يتناولن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​وزنًا أقل بنسبة 1.25 كجم أثناء الحمل.