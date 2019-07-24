8 تصرفات تجهد القلب أثناء الحج

أطلق أطباء القلب بمستشفى المعلمين في مصر، حملة توعية صحية لحجاج بيت الله الحرام الذين سيؤدون المناسك هذا العام، نصحوهم خلالها بتجنب 8 أفعال تتسبب في مشكلات صحية تضر بقلوبهم أو تضاعف من مشكلات القلب لديهم أو تعرضهم لانتكاسات صحية.

وقال الدكتور جمال زيدان، استشاري القلب والقسطرة، إن حجاج بيت الله الحرام حتى ينعموا بأداء الفريضة محافظين على صحة قلوبهم، عليهم أن يتجبنوا 8 أفعال، أربعة منها تخص كل الحجاج، وأربعة منها محظور على مرضى القلب ارتكابها تماماً.

وأوضح زيدان أن حجاج بيت الله الحرام من مرضى القلب، يجب أن يتجنبوا الوجود في مناطق الزحام الشديد خاصة أوقات الذروة، لأن ذلك يتطلب مجهوداً مضاعفاً من القلب ليقوم بوظائفه الطبيعة، وقد ينتج عنه، لا قدر الله، مشكلات تفاقم من مخاطر مرض القلب الذي يعانون منه في الأصل أو يعرض قلوبهم للإصابة بأمراض أخرى.





وحذر زيدان من ثاني المخاطر وهي تناول الحاج، أثناء أداء المناسك، وجبات دسمة وثقيلة وبها نسبة أملاح عالية وعدم شرب السوائل بشكل كافٍ.

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وثالث الأفعال التي يجب أن يتجنبها الحاج مريض القلب هو عدم الرجوع للطبيب المعالج قبل السفر مباشرة للاطمئنان على حالة القلب، والأخذ بنصائحه الخاصة وعدم أخذ كميات كافية من الأدوية التي يقررها له الطبيب وتناسي أو إهمال تناولها في أوقاتها.

وقال زيدان "من المهم للحاج مريض القلب أن يصطحب معه تقرير وافي ومفصل عن حالته الصحية والأمراض التي يعاني منها، وأن يبلغ أحد المقربين والمصاحبين له طوال الرحلة بإصابته وخصوصية حالته حتى يأخذ من حوله الأمر بجدية في حال تعرضه للخطر".





وأوضح زيدان أن رابع المخاطر هو التأخر في عرض نفسه على أقرب مركز صحي في حال إحساسه بألم في القلب أو ضيق في التنفس.

ونصح استشاري القلب والقسطرة، حجاج بيت الله الحرام بشكل عام لسلامة قلوبهم، بأن يتجنبوا أربعة أفعال أولها: التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد في درجة الحرارة خاصة أوقات الظهيرة، وثانيها: عدم النوم لساعات كافية، وثالثها: بذل مجهود ضخم دون أخذ قسط من الراحة، ورابعها: التأخر في زيارة أقرب مركز صحي في حال الإحساس بأعراض ضيق التنفس أو الألم في الصدر.

وقال زيدان: "هناك بعض الأعراض التي تستدعي تأجيل الحج ومن هذه الأعراض وجود ألم شديد في الصدر عند بذل مجهود أو ارتفاع ضغط الدم بشدة مع عدم القدرة على السيطرة والإحساس بضيق نفس بأقل مجهود، والحالات التي تعاني من ضعف شديد في عضلة القلب غير مستقر، أو التعرض لأزمة قلبية خلال الشهر السابق لأداء الفريضة أو تركيب دعامات للشرايين أو ضيق شديد في الصمامات".