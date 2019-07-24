زراعة الأسنان.. 3 خطوات و4 فوائد

إذا كنت تعاني من مشكلات في أسنانك، وكانت ضعيفة وعرضة للكسر، فالثورة العلمية في مجال تجميل الأسنان أتاحت لك اختيارات عدة، منها زراعة الأسنان التي تتشابه مع أسنانك الطبيعية.

ويرى الدكتور خالد عادل، أن زراعة الأسنان من أفضل الحلول لتعويض الأسنان المفقودة لأنها قوية ودائمة ولا تعرض الشخص لأي ألم أو قلق.

ويقول أخصائي جراحات الفم والأسنان: "معدلات نجاح عملية الزراعة عالية جدا تصل لـ95: 98% وتعتمد نجاح الزراعة على كثافة وحجم عظام الفك ومهارة الدكتور أيضا".





وتحتاج زراعة الأسنان إلى ثلاث مراحل سهلة وبسيطة كالتالي:

1- الزرعة: تشبه المسمار العادي ويتم غرسه في الفك مكان جذور الأسنان الطبيعية لتركيب السن عليها.

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2- الدعامة: وهي عبارة عن وصلة معدنية تربط بين الزرعة والتاج.

3- التاج: هو بديل للسن المفقود ويتكون من مادة Emax أو من البورسيلين أو من الزيركون، حيث يتم تشكيلها على شكل السن الطبيعي تماما بتقنية الكاد كام والتصوير ثلاثي الأبعاد.





وعدد عادل مميزات الزراعة التي تشبه في الغالب الأسنان الطبيعية كالتالي:

الثبات والاستمرار

زراعة الأسنان يمكن استمرارها طول العمر مع الالتزام بتعليمات الطبيب بالحفاظ على نظافتها ن والاهتمام المستمر بالزيارة الدورية للطبيب للاطمئنان على حالة الأسنان.

المظهر الطبيعي

في الغالب يكون شكل الأسنان المزروعة مشابه تماما للأسنان الطبيعية وصعب التفريق بينهما.

لا تحتاج لإصلاح

لا تحتاج للدعم أو الإصلاح لأن الشخص لا يحتاج إلى خلعها.

تناسب مرضى السكري

وتناسب عملية الزراعة المصابين بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكري، وكذلك من لديهم هشاشة عظام.