شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن..أشياء يجب القيام بها لتجنب تسوس الأسنان وأمراض اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عند التقدم ​​في العمر نحتاج إلى رعاية الأسنان أكثر من مجرد تنظيفها مرتين في اليوم حتى نحافظ علي اللثة وجمال الأسنان .وهناك نصائح أساسية يمكنك الحفاظ بها علي أسنانك، أولها القيام بفحوصات الأسنان من حين لآخر،

وذلك لأن تسوس الأسنان وأمراض اللثة وسرطان الفم تصبح جميعها أكثر شيوعًا لكبار السن وفقا لتقرير موقع "ask dentist"، قد تعتقد أن التجاويف تحدث للأطفال فقط ولكن الحقيقة هي أن البالغين الأكبر سناً يعانون من تسوس الأسنان أكثر من الأطفال.

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وفقا لتقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم بعد سن ال ٦٠ لعدم زيارة كبار السن لطبيب الأسنان كل عام.







اختيار أفضل فرشاة الأسنان اختيار أفضل فرشاة الأسنان

ما يجب لكبار السن مراعاته فى اسنانهمتجنب جفاف الفمقد يساهم جفاف الفم فى زيادة نسب تسوس الأسنان وقد تعمل بعض الأدوية على جفاف الفم، بالإضافة إلى أنه مع التقدم ​​في العمر ، لا تعمل الغدد اللعابية بشكل جيد، مما يجعل الفم أكثر جفافًا.

قد يكون تنظيف الأسنان بالفرشاة مهمة صعبة إذا كنت تعاني من هشاشة العظام والتهاب المفاصل وغير ذلك من المشكلات الصحية المتعلقة بالحركة أو العضلات. ومع ذلك، فإن استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية يمكن أن يسهل عليك الأمر.





اختيار غسول للفم يحتوى على المزيد من الفلورايدالآن يستبدل معظم الأشخاص بالفرشاة بغسل الفم في اليوم، لكن شطف فمك لمدة 4 دقائق بدلاً من تنظيف الأسنان بالفرشاة لن يساعدك على الحفاظ على أسنانك قوية، ومن المهم تنظيف الأسنان جيدًا باستخدام غسول الفم الفلور لحماية أسنانك.