شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما لا تعرفه عن الدودة الدبوسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدودة الدبوسية من الأمراض التي يصاب بها الأطفال، وسريعة الإصابة لباقي أفراد الأسرة، وهي تشكل العديد من الخطر على صحة الشخص المصاب، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض وفقا لموقع "health".

ما هي الدودة الدبوسية؟

هي نوع من أنواع الديدان الصغيرة التي يصاب بها الشخص، ولونها أبيض وسهلة الإصابة لكل أفراد الأسرة، وهي نوع من أنواع الالتهابات المعوية.

ما هي أعراض الإصابة بالدودة الدبوسية؟

هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بالدودة الدبوسية، ومنها الحكة المستمر حول فتحة الشرج، وقد يصل الأمر لعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي نتيجة للتعرض لمثل هذه الحكة الشديدة، ويتسبب في عدم الشعور بالراحة والحكة المستمر والشديدة، لأن هذا يتسبب في التعرض والإصابة بألم شديد حول فتحة الشرج وطفح جلدي.

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اعراض الدودة الدبوسية

كيف تنتقل عدوى الدودة الدبوسية؟

يسهل انتقال الدودة الدبوسية عن طريق بعض الحيل، ومنها الطعام والشراب والأيدي الملوثة.

ماذا يحدث في حالة إهمال علاج الدودة الدبوسية؟

هي من أنواع الديدان التي لا تشكل خطرًا كبيرًا علي صحتك إلا حال إهمالها، حيث يمكن أن تنتقل للأعضاء التناسلية ويتسبب في حدوث التهاب المهبل أو الرحم أو كليهما، وتزيد من فرص الإصابة بفقدان الوزن غير المبرر.