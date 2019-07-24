شكرا لقرائتكم خبر عن تناول السمك 3 مرات اسبوعيا يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 12 ٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن تناول الأسماك ثلاث مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووجدت دراسة أن أولئك الذين يستهلكون ثلاثة أجزاء أوأكثرهم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض من أولئك الذين لديهم حصة واحدة فقط.

وينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك ، لكن أولئك الذين يتناولون أصناف الزيت فقط ، مثل السلمون أو الماكريل، يقللون من خطر الإصابة بنسبة 10%.

يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم.

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وتشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي.

وتنتج العملية الالتهابية أيضًا جزيئات تسمى السيتوكينات، والتي تحفزنمو الأوعية الدموية التي تغذي الورم.

كان البحث عبارة عن تعاون بين جامعة أكسفورد والوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ليون، وكان يقودها الدكتور مارك جونتر، رئيس مجموعة علم الأوبئة الغذائية في IARC.

وقال الدكتور جونتر: "يظهر بحثنا أن تناول السمك يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ويجب تشجيعه كجزء من نظام غذائي صحي".

وتُظهر إحصائيات “Bowel Cancer UK” أن سرطان القولون أوالقولون والمستقيم هو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيص حوالي 42 الف شخص كل عام. وفي الولايات المتحدة ، تعد أورام الأمعاء ثالث أكثر أنواع السرطان تشخيصًا، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.