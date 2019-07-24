إنفوجراف.. 8 فوائد لعلاج الجلد بـ"الميزوثيرابي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتوي حقن "الميزوثيرابي" على فيتامينات ومركبات طبيعية، وأحماض أمينية تساعد في تجديد الجلد وإعادة نضارته.
وتعد "الميزوثيرابي" تقنية يتم من خلالها حقن مكان معين في الجسم بفيتامينات أو أنزيمات أو هرمونات، أو حتى صفائح دموية، لأغراض صحية مختلفة منها إعادة نضارة الجلد.
ويُجرى حقن "الميزوثيرابي" عبر إبر صغيرة لإيصال مادة الحقن إلى الطبقة المتوسطة من الجلد.
وتعتبر هذه التقنية من أحدث مستجدات عالم تجميل الجلد، إذ تزيل آثار تقدّم العمر وبعض التشوهات، بعيداً عن المشارط والجراحات، وباستخدام مواد طبيعية وفيتامينات.
الإنفوجراف التالي يبرِز أهم مميزات علاج الجلد بـ"الميزوثيرابي":
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