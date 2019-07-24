6 خطوات مذهلة للتخلص من الروتين والشعور بالملل أثناء العمل

يعاني الكثير من الأشخاص من الروتين والشعور بالملل في العمل الذي يقومون به، خاصة في حال كان نوع عملهم في الأساس روتينية كالأعمال المكتبية والتي تتطلب المكوث في المكتب لثمانية ساعات متواصلة، حيث يؤثر الروتين والملل بشكل سلبي على قدرة الشخص في الإنتاج وعلى نظرته إلى العمل، كما أن استمرار هذا الشعور لفترة طويلة يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفرد والتقليل من الروح المعنوية وقتل الدافع إلى العمل.

وفيما يلي إليك مجموعة من الخطوات الفعالة للتخلص من الملل والروتين في العمل والمهام اليومية:

أدرِك سبب الملل

عليك تحليل جميع الظروف فهناك فارق كبير بين حاجتك إلى قسط من الراحة في اليوم وحالة الملل.

لذا عليك أن تحدد السبب الكامن وراء هذا الشعور، ثم حاول أن تنوع المهام التي تقوم بها للتخلص منه، حيث يمكنك تقسّيم الدوام الوظيفي إلى ثلاثة أقسام، وتحديد كمية المهام التي تريد إنجازها.

حسن مهاراتك

للتخلص من الملل في العمل عليك القيام ببعض الخطوات التي تساعدك في التطور العملي والمهني، وذلك من خلال الاستفادة من الأوقات الضائعة لتطوير نفسك مهنياً، أي ابحث بواسطة الإنترنت عن مزيد من المعلومات حول مواضيع تستهويك، وحاول الاطلاع على آخر المستجدات التي تحصل في مجالك، وتعرف إلى منافسيك.

كما يمكنك التطور أيضاً عبر قراءة الكتب وزيارة المواقع الإلكترونية المتخصصة، وهذا سيساعدك على التخلص من الملل وتحويل الأوقات الضائعة إلى أوقات مفيدة.

تساعد غيرك على حل مشاكله ولا تستطيع اتخاذ قرارًا.. إليك السبب

اقرأ أيضا:

دراسة تحذر من مخاطر العمل لساعات طويلة

Advertisements

ركز على الإيجابيات

عليك التفكير في أهمية وظيفتك لنفسك وللأشخاص من حولك، وبالتأكيد لا توجد وظيفة غير مفيدة على الإطلاق، لذلك حاول تجميع هذه النقاط وركز عليها.

انشر السعادة

لكي تنشر السعادة عليك أن تسعد نفسك أولًا، ثم حاول أن تتواصل مع زملائك أو زبائنك، وأن تسعدهم وتسعد نفسك فالسعادة من الأشياء المعدية التي تنتشر بسرعة.

طالب بالمزيد من المسؤوليات

إذا كنت تشعر بأنك تستطيع القيام بالمزيد من الأعمال، ولديك قدرات خلاقة تستطيع توظيفها في العمل إلا أن نطاق مسؤولياتك يحدّ من الأمر، فعليك الحديث إلى رئيسك، وأن تصارحه وتشرح له أنك تبحث دائماً عن التقدم، وهو بالطبع لن يتوانى عن تسليمك المزيد من المهام والملفات لإنجازها وبالتالي تتخلص من شعورك بالملل.

خذ إجازة من العمل

قد يكون الملل الذي تشعر به نتيجة للرتابة بالعمل، وبهذه الحالة عليك أن تطلب إجازة لمدة يومين أو ثلاثة، وخلال الإجازة اقرأ كتاباً، أو اخرج إلى مكان تحبه وفكر في أولوياتك وتأمل، فهذا سيساعدك على العودة بنشاط إلى العمل وسيخلصك من شعور الملل الذي راودك في الفترة السابقة.



قد يهمك أيضا:

5 أسباب تدفعك للتوقف عن الانخراط بالعمل أثناء الإجازة

دراسة تكشف أنّ ساعات العمل الطويلة تعرّض حياة الموظفين إلى الخطر