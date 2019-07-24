شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك رايح التمرين.. اعرفى أهم النصائح الصحية لتأهيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سباحة..كاراتيه..جمباز..كرة قدم أو طايرة"..جميعها أنواع مختلفة من التمارين الرياضية التي يسعي الآباء لخضوع أطفالهم للتمرين بها، وهناك العديد من النصائح الصحية الهامة التي ينصح بالقيام بها للحفاظ على صحة طفلك أثناء ذهابه للتمرين، وذلك وفقا لموقع "webmed":

-علي الأسرة الاهتمام بنوعية الطعام المقدم للطفل، حيث أنه ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات، كالحديد وفيتامين "سي و أ وب"، وذلك لإمداده بالنشاط والحيوية الهامة له ولصحتك، وتجنب تعرضه لأي مضاعفات صحية نتيجة للتمرين، ولذا عليك اعتياده علي تناول طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا.

-إعطاء الطفل الخضروات بشكل دائم لتقوية العضلات في الجسم والحد من التعرض لأي مشاكل صحية.

-ينصح بتجنب طهي الطعام بالسمن أو الزيوت مرتفعة السعرات الحرارية، ولذا عليك تناول الأطعمة المطهية يزيت الزيتون حيث أنه قليل السعرات الحرارية ويحافظ علي صحة الجسم بشكل كبير.

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-البروتين يعد من النصائح الغذائية الأساسية التي يجب تناولها دائما للحصول علي العديد من العناصر الهامة لصحة وقوة العضلات والعظام، ولذا عليك تناول اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والفول.

-يجب تنظيم ساعات النوم، حيث يكون 7 ساعات يوميا متواصلين، حتي لا يشعر الطفل بالكسل والخمول.

-يجب عدم إرهاق الطفل بالتمارين الشاقة حتي لا يتعرض لأي انتكاسة صحية.

-الحفاظ علي وزن الطفل، وتجنب تعرضه للزيادة في نسبته حتي لا يتعرض الطفل لمشاكل صحية عديدة.