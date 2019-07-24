شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأشياء يمكن أن تزيد من أعراض الصدفية.. منها التهاب الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أمراض المناعة الذاتية شائعة للغاية في الناس هذه الأيام، والأكثر شيوعا للجميع هو الصدفية.

الصدفية وفقا لموقع "onlymyhealth" هي تراكم للجلد على الجلد بسبب دورة حياة معززة للخلايا، في هذه المتلازمة ، يتعرض الفرد للطفح الجلدي والبقع البيضاء على الجلد.

يمكن أن تظهر هذه المقاييس في أي مكان على أجزاء الجسم، بما في ذلك الركبتين والمرفقين والوجه والعنق وفروة الرأس، والخبر المؤسف انه لا يمكن التخلص من الصدفية، ولكن يمكن تخفيف الأعراض .



اسباب تزايد اعراض الصدفية اسباب تزايد اعراض الصدفية

الحصول على علاج لعدوى

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أي إصابة بكتيريا يمكن أن تكون سببا لاشتعال أعراض الصدفية، ومن الشائع رؤية مرض الصدفية في المرضى الذين يعانون من أوجاع الأذن أو التهاب اللوزتين أو التهاب الحلق أو أي عدوى تنفسية.



التهاب الجلد التهاب الجلد

يمكن أن يكون أي التهاب على الجلد سببًا مهمًا لاشتعال اعراض الصدفية، وحتى مجرد خدش أو لدغة الحشرات أو حتى الخدش المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم الجلد. في مثل هذه الحالات ، تظهر آفات الصدفية في الغالب في أماكن غير شائعة، على فروة الرأس والركبتين وأسفل الظهر ، ولكن في مثل هذه الحالات ، يمكن أن تظهر العلامات في أجزاء الجسم الأخرى أيضًا.





الحالات النفسية الحالات النفسية يمكن أن تكون سببًا مهمًا لاشتعال الصدفية، فالالتهابات الجلدية والصدمات النفسية هي ضغوط جسدية ومسببات شائعة للصدفية لدى الناس، وفي كثير من الحالات ، يعد الصدفية أحد الأسباب المهمة لتوتر الجلد لدى الأشخاص.





الكحوليات والتدخين يؤثر التدخين والكحوليات بشكل كبير على صحة الجلد، فقد ينتهي الأمر باللجوء إلى الكحول أو التبغ إلى تزايد اعراض الصدفية.





رد الفعل ضد دواء جديدهناك أوقات لا تتناسب فيها بعض الأدوية في المقام الأول مع الجسم، حيث تزيد العديد من الأدوية م أعراض الصدفية لدى الناس، مثل الأدوية التي تحتوي على الليثيوم لعلاج الحالات النفسية، والملاريا .